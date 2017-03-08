Пентагон: Россия нарушила договор об РСМД Чтобы создать угрозу для НАТО

Министерство обороны США обвинило Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва в среду.

В частности, он заявил, что Москва развернула крылатую ракету наземного базирования. Кроме того, генерал отметил, что Россия намеренно делает это для того, чтобы создать угрозу для НАТО.

Договор об РСМД действует между Россией и США с 1987 года. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники уже писали, что Москва якобы развернула крылатые ракеты средней дальности. В свою очередь, представитель МИД России Михаил Ульянов опроверг эти обвинения, подчеркнув, что они не имеют оснований. Летом 2014 года президент США Барак Обама направил обращение российскому главе государства Владимиру Путину, в котором обвинил Москву в нарушении договора об РСМД.