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08.03.17 / 01:27 Новости / Россия и мир / Финансы

В совет директоров «Роснефти» может войти глава Glencore

А также неназванный представитель катарского фонда QIA

Роснефть фото АБНВ совет директоров «Роснефти» может войти глава Glencore Айван Глазенберг. Об этом во вторник сообщили Reuters , ссылаясь на источник в отрасли.

По информации источника, компания «Роснефть» предложила включить в совет директоров Глазенберга и неназванного представителя катарского фонда  Qatar Investment Autority (QIA). Избрание совета директоров пройдет на ежегодном собрании акционеров до конца июня этого года.

Напомним, швейцарская компания Glencore и QIA в декабре прошлого года приобрели 19,5% акций «Роснефти». Сумма сделки составила $10,6 млрд. Ранее источник сообщал, что Glencore не будет выдвигать кандидата в совет директоров «Роснефти», так как управление компанией их не интересует.

По материалам: reuters.com
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