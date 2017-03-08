В совет директоров «Роснефти» может войти глава Glencore А также неназванный представитель катарского фонда QIA

В совет директоров «Роснефти» может войти глава Glencore Айван Глазенберг. Об этом во вторник сообщили Reuters , ссылаясь на источник в отрасли.

По информации источника, компания «Роснефть» предложила включить в совет директоров Глазенберга и неназванного представителя катарского фонда Qatar Investment Autority (QIA). Избрание совета директоров пройдет на ежегодном собрании акционеров до конца июня этого года.

Напомним, швейцарская компания Glencore и QIA в декабре прошлого года приобрели 19,5% акций «Роснефти». Сумма сделки составила $10,6 млрд. Ранее источник сообщал, что Glencore не будет выдвигать кандидата в совет директоров «Роснефти», так как управление компанией их не интересует.