NYT: политические силы США спонсировали правую партию Нидерландов перед выборами В Голландии считают это вмешательством в демократию

Политические силы США спонсировали правую партию Нидерландов перед выборами. Об этом в среду пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, американский неоконсерватор за последние два года передал голландской крайне правой Партии свободы около $150 тыс. Это не противоречит законодательству Нидерландов, однако в США такие действия могут расцениваться как преступление.

Некоторые граждане Нидерландов воспринимаю это как атаку, вмешательство в суверенитет и демократию страны. Представитель голландской Социалистической партии Роналд ван Раака заявил, что никогда бы не думал, что какая-то страна решит вмешаться в голландскую политику.

Напомним, выборы в парламент Нидерландов пройдут 15 марта. Одним из наиболее ярких кандидатов является Герт Вилдерс, которого называют голландский Трамп.