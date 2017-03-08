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08.03.17 / 05:56 Новости / Политика / Россия и мир

NYT: политические силы США спонсировали правую партию Нидерландов перед выборами

В Голландии считают это вмешательством в демократию

Нидерландская полиция фото с сайта powned.tvПолитические силы США спонсировали правую партию Нидерландов перед выборами. Об этом в среду пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, американский неоконсерватор за последние два года передал голландской крайне правой Партии свободы около $150 тыс. Это не противоречит законодательству Нидерландов, однако в США такие действия могут расцениваться как преступление.

Некоторые граждане Нидерландов воспринимаю это как атаку, вмешательство в суверенитет и демократию страны. Представитель голландской Социалистической партии Роналд ван Раака заявил, что никогда бы не думал, что какая-то страна решит вмешаться в голландскую политику.

Напомним, выборы в парламент Нидерландов пройдут 15 марта. Одним из наиболее ярких кандидатов является Герт Вилдерс, которого называют голландский Трамп.

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