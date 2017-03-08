Все новости

08.03.17 / 22:58 Новости / Россия и мир

США обеспокоены утечкой данных в WikiLeaks

Однако достоверность информации не подтвердили

WikiLeaksПрезидент США Дональд Трамп обеспокоен утечкой данных, которые опубликовали на портале WikiLeaks. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер в среду.

По его словам, если информация окажется достоверной, любой, кто причастен к утечке данных, будет привлечен к ответственности. Однако подлинность документов он подтверждать отказался.

Накануне портал WikiLeaks опубликовал порядка 8,7 тыс. документов из центра киберразведки ЦРУ. Из них следует, что у ведомства есть программа для взлома различных устройств, в том числе, работающих на операционных системах Android и iOS. Позднее компания Apple заявила об устранении ряда уязвимостей в последней версии своей ОС, которыми могли воспользоваться хакеры. Представители ЦРУ отказались комментировать ситуацию.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017