США обеспокоены утечкой данных в WikiLeaks Однако достоверность информации не подтвердили

Президент США Дональд Трамп обеспокоен утечкой данных, которые опубликовали на портале WikiLeaks. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер в среду.

По его словам, если информация окажется достоверной, любой, кто причастен к утечке данных, будет привлечен к ответственности. Однако подлинность документов он подтверждать отказался.

Накануне портал WikiLeaks опубликовал порядка 8,7 тыс. документов из центра киберразведки ЦРУ. Из них следует, что у ведомства есть программа для взлома различных устройств, в том числе, работающих на операционных системах Android и iOS. Позднее компания Apple заявила об устранении ряда уязвимостей в последней версии своей ОС, которыми могли воспользоваться хакеры. Представители ЦРУ отказались комментировать ситуацию.