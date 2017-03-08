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08.03.17 / 10:42 Новости / Политика / Россия и мир

Правительство утвердило национальную стратегию в интересах женщин

Она нацелена на улучшение положения женщин в стране

медвед хитренькийПремьер России Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин. Документ в среду опубликовали на сайте кабмина.

Стратегия нацелена на улучшение положения женщин в стране и обеспечение гендерного равенства. Она определяет основные направления госполитики в отношении женщин.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. В 2017 – 2018 годах будет разработан механизм ее реализации. На втором этапе, с 2019 по 2022 годы предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в экономической, политической и социальной сферах.

Отметим, стратегию будут финансировать в рамках действующих госпрограмм. Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стратегию заложены меры, которые помогут женщинам комфортнее строить карьеру, сочетая материнство и работу.

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