Правительство утвердило национальную стратегию в интересах женщин Она нацелена на улучшение положения женщин в стране

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин. Документ в среду опубликовали на сайте кабмина.

Стратегия нацелена на улучшение положения женщин в стране и обеспечение гендерного равенства. Она определяет основные направления госполитики в отношении женщин.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. В 2017 – 2018 годах будет разработан механизм ее реализации. На втором этапе, с 2019 по 2022 годы предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в экономической, политической и социальной сферах.

Отметим, стратегию будут финансировать в рамках действующих госпрограмм. Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стратегию заложены меры, которые помогут женщинам комфортнее строить карьеру, сочетая материнство и работу.