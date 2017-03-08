Суд примет решение о судьбе главы Южной Кореи 10 марта Он может восстановить полномочия президента

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу, 10 марта, вынесет решение о судьбе временно отстраненного от власти президента Пак Кын Хе. Об этом в суде сообщили в среду.

Суд может поддержать решение парламентариев страны и тогда президента окончательно отстранят от власти. Либо суд может приянть решение в пользу Пак Кын Хе и восстановить ее полномочия

Отметим, в настоящий момент обязанности главы Южной Кореи временно исполняет премьер Хван Ге Ан. В декабре парламент отстранил президента от власти. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала.