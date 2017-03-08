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08.03.17 / 16:45 Новости / Россия и мир / Финансы

SWIFT перестала обслуживать банки КНДР из списка санкций ООН

Всего три банка

SWIFT перестала обслуживатьБанковская система SWIFT прекратила оказывать финансовые услуги банкам Северной Кореи, которые попали в санкционный список ООН. Об этом передает в среду Reuters.

«В результате SWIFT приостановила доступ обозначенных ООН северокорейских организаций к финансовым службам SWIFT»,— отметили в компании.

По информации агентства, в SWIFT приняли такие меры после решения властей Бельгии отозвать разрешение на работу банковской системы с этими банками.

Добавим, изменения коснулись трех северокорейских банков. В настоящий момент против КНДР действует ряд международных санкций. Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривал возможность отключить КНДР от системы SWIFT.

По материалам: reuters.com
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