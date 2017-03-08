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08.03.17 / 07:45 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп выдвинул представителя в Верховный суд

Им стал вашингтонский адвокат Ноэль Франсиско

 

Фото: report.az

Фото: report.az

Президент США Дональд Трамп выдвинул представителя в Верховный суд. Это произошло во вторник.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп выдвинул вашингтонского адвоката Ноэля Франсиско на пост представителя минюста в Верховном суде. Франсиско может стать новым генеральным солиситором.

Ранее Дональд Трамп выдвигал кандидата на пост судьи Верховного суда. Место умершего судьи Скалии может занять Нил Горсач.

Напомним, Верховный суд США является высшей судебной инстанцией. Судей назначает президент с одобрения Сената. Судья остается на своем посту до конца жизни, если сам не захочет взять самоотвод или не совершит преступление.

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