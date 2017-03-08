В госпитале Кабула рядом с посольством США прогремел взрыв Боевики вошли в здание, госпиталь атакован

В госпитале Кабула рядом с посольством США прогремел взрыв. Это произошло в среду.

Очевидцы сообщают, что боевики, вооруженные автоматами, предположительно, АК-47 напали на здание госпиталя в Кабуле рядом с посольством США. По словам свидетеля, как минимум один из бандитов был в больничном халате. Район перекрыли силовые ведомства.

Напомним, на прошлой неделе в Кабуле десятки людей пострадали во время нападения на полицейский участок и офис в разведки. Нападение также произошло в Кабуле. Госпиталь, подвергшийся сегодняшнему удару, принимает раненых со всего Афганистана.