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08.03.17 / 08:10 Новости / Политика / Россия и мир

В МИД Китая заявили о стратегическом значении отношений с РФ

Отношения стран не подвержены влиянию внешних факторов

флаг китай россияВ МИД Китая заявили о стратегическом значении отношений с РФ. Заявление в среду сделал глава министерства Ван И.

По словам Ван И, Китай полностью уверен в отношениях с Россией и характеризует их как хорошие и всесторонние. Также министр подчеркнул, что отношения России и КНР устойчивы к влиянию внешних факторов, они прошли испытание временем и являются стратегическими, существующими на основе фундаментальных интересов.

Ван И также отметил, что взаимоотношения стран сейчас переживают лучший момент в своей истории.  Кроме того, министр упомянул, что в текущем году запланировано несколько личных встреч глав государств РФ и КНР.

Напомним, в 2001 году страны ратифицировали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2005 году Владимир Путин передал Китаю часть территории РФ площадью 337 кв км.

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