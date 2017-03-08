В Роттердаме произошел взрыв Десять домов эвакуированы

В Центральном районе Роттердама, Нидерланды, произошел взрыв. Об этом в среду сообщает местный телеканал RTV Rijnmond.

По информации телекомпании, спасательные службы эвакуировали жильцов десяти соседних домов в качестве меры предосторожности. В результате инцидента пострадавших нет.

Специалисты отметили, что эвакуировали население из-за угрозы частичного обрушения зданий. В настоящее время представители спасательной службы проверяют такую возможность. О причине взрыва пока не сообщается. По словам местных жителей, взорваться могли газовые баллоны.