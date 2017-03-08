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08.03.17 / 11:14 Новости / Политика / Россия и мир

В Белом доме прокомментировали сообщения о встрече Трампа с Кисляком

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встреча Трампа с КислякомВ Белом доме прокомментировали сообщения о встрече президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Соответствующее заявление в среду сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сообщила, что информация о встрече Трампа и Кисляка не соответствует действительности. Ранее издание The Wall Street Journal написало, Трамп «имел, по крайней мере, некоторое взаимодействие с Кисляком 27 апреля 2016 года».

По словам Сандерс, на проходившей встрече присутствовали послы зарубежных стран, однако у Трампа не было возможности провести с ними переговоры.

Добавим, в начале марта экс-советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с дипломатом Сергеем Кисляком. Однако он не рассказал, о чем шла речь в ходе встречи.

По материалам: huffingtonpost.com
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