В Белом доме прокомментировали сообщения о встрече Трампа с Кисляком Опровергли эту информацию

В Белом доме прокомментировали сообщения о встрече президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Соответствующее заявление в среду сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сообщила, что информация о встрече Трампа и Кисляка не соответствует действительности. Ранее издание The Wall Street Journal написало, Трамп «имел, по крайней мере, некоторое взаимодействие с Кисляком 27 апреля 2016 года».

По словам Сандерс, на проходившей встрече присутствовали послы зарубежных стран, однако у Трампа не было возможности провести с ними переговоры.

Добавим, в начале марта экс-советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с дипломатом Сергеем Кисляком. Однако он не рассказал, о чем шла речь в ходе встречи.