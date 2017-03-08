В Петербурге задержали участниц феминисткой акции Это произошло в районе Малой Конюшенной улицы

В Петербурге задержали восьмерых участниц феминистской акции. Об этом в среду сообщил фотограф Давид Френкель в Twitter.

«На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8», — написал Френкель.

Девушек задержали в районе Малой Конюшенной улицы. В настоящий момент участницы акции находятся в 78-ом отделе полиции.

Напомним, в среду днем полиция задержала несколько феминисток у стен Кремля. Девушки вывесили баннеры с надписями «Национальная идея — феминизм» и «200 лет мужчины у власти. Долой». Позже задержанных отпустили.