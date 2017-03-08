Все новости

08.03.17 / 17:07 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали участниц феминисткой акции

Это произошло в районе Малой Конюшенной улицы

задержали участницВ Петербурге задержали восьмерых участниц феминистской акции. Об этом в среду сообщил фотограф Давид Френкель в Twitter.

«На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8», — написал Френкель.

Девушек задержали в районе Малой Конюшенной улицы. В настоящий момент участницы акции находятся в 78-ом отделе полиции.

Напомним, в среду днем полиция задержала несколько феминисток у стен Кремля. Девушки вывесили баннеры с надписями «Национальная идея — феминизм» и «200 лет мужчины у власти. Долой». Позже задержанных отпустили.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017