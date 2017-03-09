У экс-замглавы МЧС обнаружили 20 квартир в Петербурге Большинство их них оформлены на его дочь

В собственности семьи бывшего заместителя МЧС Леонида Беляева обнаружили 20 квартир в Петербурге. Об этом в четверг сообщила Transparency International.

Самому Беляеву принадлежат половина квартиры, которую ему предоставило государство, а также дом и три земельных участка. В собственности его дочери Юлии находятся 12 квартир. Супруг Юлии Михаил Михальцев владеет четырьмя квартирами.

Еще одна квартира принадлежит Юлии и ее матери Светлане Беляевой. Последняя владеет также двумя другими квартирами. Большинство указанных жилплощадей расположены в элитных новостройках Петербурга, которые строила компания «Профит».

Отметим, Беляев стал главой управления МЧС по Петербургу в 2006 году. С 2015 года он стал заместителем главы МЧС. Спустя полгода ушел в оставку.