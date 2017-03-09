Airbus может построить в Таиланде сервисный центр для стран АТР За $570 млн

Компания Airbus собирается построить сервисный центр для самолетов, которые обслуживаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в Таиланде. Об этом сообщает газета The Bangkok Post в четверг.

По оценкам экспертов, проект обойдется компании в 20 млрд батов (около $570 млн). Соглашение, предусматривающее изучение вопроса о строительстве центра, было подписано представителями Airbus и компанией Thai Airways накануне.

Компания Airbus была создана в 2000 году. Это крупнейший в Европе концерн, специализирующийся на аэрокосмической промышленности. В 2015 году чистая прибыль компании составила порядка 2,7 млрд евро. Около 40% самолетов, производимых Airbus, в настоящее время эксплуатируются в Азии.