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09.03.17 / 07:21 Новости / Россия и мир

Арестованный за взятку бывший сотрудник СКР признал свою вину

Тамара Хорошилова проходит по делу свидетелем

Фото pravdaurfo.ru

Фото pravdaurfo.ru

Арестованный за взятку в размере $50 тыс. бывший старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Александр Сорокин признал свою вину. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

В качестве свидетеля по делу проходит Тамара Хорошилова, которая владела 19,5% акций банка «БФГ-Кредит». Она, в частности, настаивает, что из банка похитили ее личные средства в размере $44 млн, размещенных на валютном депозите; возможно, именно поэтому Хорошилова хотела стать потерпевшей по этому делу.

Переговоры об изменении процессуального статуса Хорошиловой вел со следователем Сорокиным ее адвокат Вадим Мышлявкин. По итогу ряда встреч, которые были записаны на диктофон, Сорокин заявил, что сделает это за $100 тыс. По информации издания, обвинение во многом базируется на диктофонных записях. Однако такой суммы у Хорошиловой не оказалось, и она написала заявление на Сорокина в ФСБ.

Напомним, до своего ареста бывший сотрудник СКР расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд рублей со счетов банка «БФГ-Кредит» (в нем, в частности, находились средства «Первого канала. Всемирной сети» и ВГТРК) перед отзывом у него лицензии. По данным следствия, деньги выводились под видом кредитов для компаний-однодневок.

Ранее Сорокин свою вину отрицал. Адвокат обвиняемого Максим Пашков не комментирует ситуацию. Представители правоохранительных органов также от комментариев газете отказались.

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