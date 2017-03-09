«АвтоВАЗ» в феврале увеличил продажи на 5% Было продано 20,003 тыс. автомобилей

Продажи «АвтоВАЗа» в России в феврале выросли на 5%. Об этом сообщает в четверг Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В январе было продано 20,003 тыс. автомобилей российского концерна. Согласно данным ассоциации, по итогам первых двух месяцев текущего года продажи также выросли на 5% — они достигли 36,34 тыс. единиц.

Всего в России в феврале было продано 106,66 тыс. единиц новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Это на 4,1% меньше в годовом выражении, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, в середине февраля автоконцерн сообщил, что намерен увеличить объемы производства на 13,9%, или до 465 тыс. автомобилей в 2017 году. В прошлом году было произведено 408 тыс. машин.