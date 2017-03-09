«Балтийский лизинг» выплатил купонный доход по облигациям Объем доходов составил 134,6 млн рублей

«Балтийский лизинг» выплатил купонный доход по биржевым неконвертируемым облигациям. Компания сообщила об этом в четверг.

Облигации были серии БО-2 за шестой купонный период. Общий объем доходов составил 134,6 млн рублей. Он исходил из расчета 33 рубля 66 копеек за одну облигацию по ставке 13,5% годовых.

Отметим, «Балтийский лизинг» работает с 1990 года. Компания специализируется на лизинге автотранспорта, спецтехники и оборудования.

В 2016 году лизинговый портфель организации увеличился на 11% год к году и составил 32,8 млрд рублей. За это время компания заключила 9,9 тыс. лизинговых сделок.