Белый дом видит «окно возможностей» для сотрудничества с Россией Однако попытки стран наладить отношения могут закончиться ничем

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит искать пути для выстраивания отношений с Россией. Об этом в четверг заместитель помощника президента по национальной безопасности Майкл Антон.

«Думаю, если обнаружатся модальности сотрудничества, реально отвечающие американским интересам, и наша администрация сможет все это упорядоченно проработать и прийти к консенсусу всех заинтересованных сторон, то я не считаю, что окно непременно окажется закрытым», — сказал Антон. Он признал, что американские СМИ усложняют выработку политики.

По словам Антона, на то, чтобы в отношениях США и России наступила ясность, уйдут месяцы. Он сослался на словам Трампа о готовности искать возможности сотрудничества с РФ, но напомнил, что президент "не знает, получится или нет".

Напомним, в минувший вторник газета The Wall Street Journal писала, что Трамп принял решение ужесточить политику в отношении России. Издание напомнило о том, что пророссийская риторика политика и его положительные отзывы о президенте РФ Владимире Путина в предвыборный период вызывали беспокойство у американских и европейских политиков.