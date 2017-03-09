В Москве пройдут «Дни берлинского кино» С 13 по 15 марта

В Москве пройдут «Дни берлинского кино». Мероприятие состоится с 13 марта по 15 марта.

В рамках фестиваля покажут четыре фильма. Первым, 13 марта пройдет показ картины Арта Бумиллера «Oh Yeah, Berlin». На следующей день состоятся показы фильмов «Лотта» Юлиуса Шультхайса» и «Homesick» Якоба М. Эрва. Картину «Ночной кошмар» Akiz покажут 15 марта. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы пройдут в кинотеатре «Центра документального кино». Организатором «Дней берлинского кино» в Москве стала Федеральная Земля Берлин. Мероприятие пройдет при поддержке Гете-Института и Правительства Москвы.