Безработица в развитых странах в январе опустилась до уровня 2008 года До 6,1%

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2017 года опустился до минимальных с 2008 года показателей. Об этом сообщили в четверг в организации.

Уровень безработицы, говорится в сообщении, снизился на 0,1 процентного пункта до 6,1%. В прошлом месяце в странах-членах ОЭСР было 38,3 млн безработных. В апреле 2008 года их было на 5,7 млн меньше.

В еврозоне безработица в январе осталась на уровне декабря и составила 9,6%. В странах Евросоюза показатель снизился на 0,1 процентного пункта до 8,1%.

В США уровень безработицы вырос с 4,7% до 4,8%, в Японии он понизился до 3% с 3,1% в декабре. Максимальная безработица была зафиксирована в Испании, она снизилась до 18,2% на 0,2 процентного пункта.

Добавим, ОЭСР — одна из ведущих экономических организаций мира. В нее входят 34 наиболее развитых государства. Это Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.