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09.03.17 / 18:52 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже завершились в красной зоне

ММВБ — 1974,24 пункта, РТС — 1046,90 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в четверг закрылись в красной зоне. ММВБ  потерял 2,5% до 1974,24 пункта, а РТС снизился на 4,61% до 1046,90 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что индексы опускались на фоне снижения цен на нефть и росту курса доллара. На европейских рынка, в свою очередь, «настроение остается слегка приподнятым» по итогам заседания Европейского центрального банка, который решил оставить базовую процентную ставку на нулевом уровне, отмечает аналитик.

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