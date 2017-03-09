Торги на Московской бирже завершились в красной зоне ММВБ — 1974,24 пункта, РТС — 1046,90 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в четверг закрылись в красной зоне. ММВБ потерял 2,5% до 1974,24 пункта, а РТС снизился на 4,61% до 1046,90 пункта.



Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что индексы опускались на фоне снижения цен на нефть и росту курса доллара. На европейских рынка, в свою очередь, «настроение остается слегка приподнятым» по итогам заседания Европейского центрального банка, который решил оставить базовую процентную ставку на нулевом уровне, отмечает аналитик.