Расходы бюджета Ленобласти в 2017 году увеличат на 10 млрд рублей Доходная часть вырастет на 3,2 млрд рублей

Расходы бюджета Ленинградской области 2017 года могут вырасти на 10 млрд рублей. Соответствующие изменения в региональный бюджет внесены в областной ЗакС, сообщило в четверг Ленинградское правительство.

Корректировки также предлагают увеличить доходную часть бюджета на 3,2 млрд рублей. Это стало возможным благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета и других источников. Дополнительные средства планируется направить на социально-культурную сферу, ЖКХ и помощь аграриям.

Отметим, доходы бюджета Ленобласти в 2017 году составляют 87,5 млрд рублей, расходы – свыше 92 млрд рублей. Дефицит рассчитан в размере безопасных 6% от собственных доходов.

На 2018 год доходы планируются в размере 91,6 млрд рублей, на 2019 год – около 98 млрд рублей. Расходы могут составить 97 млрд и 103 млрд рублей соответственно.