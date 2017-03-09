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09.03.17 / 10:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Расходы бюджета Ленобласти в 2017 году увеличат на 10 млрд рублей

Доходная часть вырастет на 3,2 млрд рублей

бюджет

Коллаж АБН

Расходы бюджета Ленинградской области 2017 года могут вырасти на 10 млрд рублей. Соответствующие изменения в региональный бюджет внесены в областной ЗакС, сообщило в четверг Ленинградское правительство.

Корректировки также предлагают увеличить доходную часть бюджета на 3,2 млрд рублей. Это стало возможным благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета и других источников. Дополнительные средства планируется направить на социально-культурную сферу, ЖКХ и помощь аграриям.

Отметим, доходы бюджета Ленобласти в 2017 году составляют 87,5 млрд рублей, расходы – свыше 92 млрд рублей. Дефицит рассчитан в размере безопасных 6% от собственных доходов.

На 2018 год доходы планируются в размере 91,6 млрд рублей, на 2019 год – около 98 млрд рублей. Расходы могут составить 97 млрд и 103 млрд рублей соответственно.

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