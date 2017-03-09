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09.03.17 / 14:23 Новости / Общество / Россия и мир

Чистая прибыль «Группы ЛСР» уменьшилась на 31%

За прошлый год

Группа ЛСР

Фото: spbelite.ru

Чистая прибыль «Группы ЛСР» снизилась на треть и составила 7,43 млрд рублей. Отчет компании опубликован в четверг.

Выручка компании в 2016 году упала на 25,8% , составив 11,9 млрд рублей. Прибыль от продаж в 2016 году составила 9,7 млрд против 8,83 млрд рублей годом ранее.

Ранее стало известно о строительстве «Группой ЛСР» в Екатеринбурге жилых кварталов «Меридиан» и «Цветной бульвар». Компания также рассказала строительстве гостиничного комплекса в Германии. Объект будет готов к эксплуатации в 2019 году. Комплекс будет состоять из двух шестиэтажных корпусов.

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