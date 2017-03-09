ЦРУ не подтвердило подлинность опубликованных WikiLeaks документов Цель этой информации – нанести вред ведомству

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) не подтвердило подлинность документов, которые накануне были обнародованы на портале WikiLeaks. Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

По мнению представителя управления Хезер Хониака, цель этой информации – нанести вред ЦРУ. Она также отметила, что подобные сведения ставят под угрозу представителей США и проведение операций.

Напомним, накануне портал WikiLeaks обнародовал около 8,7 тыс. файлов, хранившихся во внутренней сети центра киберразведки ЦРУ. По данным WikiLeaks, у управления есть программа для взлома различных мобильных устройств. Позднее компания Apple сообщила, что устранила ряд уязвимостей в последней версии своей операционной системы, которыми могли воспользоваться хакеры. Компания Samsung также заявила, что проверит информацию, опубликованную WikiLeaks.