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09.03.17 / 03:56 Новости / Россия и мир

Глава Disney останется в совете при президенте США

Хотя и не одобряет некоторые политические решения Трампа

DisneyГенеральный директор The Walt Disney Company Роберт Айгер не собирается выходить из состава Форума стратегии и политики при президенте США Дональде Трампе. Об этом он сообщил накануне.

Однако он отметил, что не согласен с некоторыми политическими решениями действующего главы государства и иногда будет выступать «против» идей президента. В частности, гендиректор Disney подчеркнул, что выступает против иммиграционного указа Трампа.

Форум стратегии и политики был создан в конце прошлого года и является консультативным советом при президенте США. В него входят крупные представители бизнеса, в том числе, глава компании SpaceX Илон Маск и генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи. Ранее состав Форума покинул основатель сервиса онлайн-вызова такси Uber Трэвис Каланик. По его словам, причиной для выхода стал указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

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