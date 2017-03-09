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09.03.17 / 16:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дмитриева пожаловалась полпреду президента на отказ в проведении «Марша в защиту Петербурга»

Назвала это нарушением конституционных прав

исаакиевский собор

Фото АБН

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Оксана Дмитриева пожаловалась полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову на отказ Смольного в проведении митинга «Марш в защиту Петербурга». Депутат сообщила об этом в четверг.

Дмитриева назвала отказ согласовать митинг «неприкрытым издевательством над конституционными правами» петербуржцев. Она попросила Цуканова «вмешаться в сложившуюся ситуацию и обеспечить реализацию конституционных прав граждан на митинги и демонстрации, а также на свободу мысли и слова».

Отметим, митинг, посвященный Исаакиевскому собору, РГБ и РНБ и Пулковской обсерватории, планировалось провеси 19 марта. Администрация Петербурга отказала в его проведении на Марсовом после из-за того, что здесь уже было запланировано другое мероприятие – праздник «Море волнуется». «Марш в защиту Петербурга» предложили перенеси в Удельный парк.

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