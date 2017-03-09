ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне Маржинальную ставку сохранили на уровне 0,25%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Об этом в четверг сообщает сайт регулятора.

Решение было принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Маржинальную ставку сохранили на уровне 0,25%, а ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Объем ежемесячного выкупа активов ЕЦБ сохранил на уровне €80 млрд до конца марта текущего года. С апреля по декабрь 2017 году Европейский центральный банк будет ежемесячно выкупать активы на сумму €60 млрд.

Напомним, в начале марта банк сообщил, что годовой темп инфляции в еврозоне в феврале достиг целевых 2%. Это случилось впервые с января 2013 года. В регуляторе отметили, что на показатель повлияло снижение цен на энергоресурсы.