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09.03.17 / 16:48 Новости / Россия и мир / Экономика

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Маржинальную ставку сохранили на уровне 0,25%

ецбЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Об этом в четверг сообщает сайт регулятора. 

Решение было принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Маржинальную ставку сохранили на уровне 0,25%, а ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Объем ежемесячного выкупа активов ЕЦБ сохранил на уровне €80 млрд до конца марта текущего года. С апреля по декабрь 2017 году Европейский центральный банк будет ежемесячно выкупать активы на сумму €60 млрд.

Напомним, в начале марта банк сообщил, что годовой темп инфляции в еврозоне в феврале достиг целевых 2%. Это случилось впервые с января 2013 года. В регуляторе отметили, что на показатель повлияло снижение цен на энергоресурсы.

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