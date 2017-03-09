ЕС продлит санкции против граждан РФ и Украины 15 марта И организаций

Евросоюз продлит на шесть месяцев санкции против граждан России и самопровозглашенных республик юго-востока Украины, а также ряда организаций. Об этом пишет в четверг ТАСС со ссылкой на дипломатический источники.

Очередное заседание Совета постоянных представителей стран — членов ЕС состоится 15 марта. Санкции будут продлены в отношении 146 граждан РФ и Украины и 37 организаций.

Напомним, 15 сентября прошлого года черный список был в очередной раз продлен. В него входят российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всем гражданам, включенным в список, запрещен въезд в ЕС. Европейскому бизнесу запрещено сотрудничать с 37 организациями, в отношении которых введены ограничения.