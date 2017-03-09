В Петербурге пройдет международный форум труда с 15 по 17 марта 2017 года Организаторами станут правительство города и СПбГУ

В Петербурге с 15 по 17 марта 2017 года пройдет первый международный форум труда. Об этом в четверг журналистам рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко, передает корреспондент АБН.

Как сообщил чиновник, организаторами мероприятия станут правительство города и СПбГУ. Форум пройдет в конгресно-выставочном центре «Экспофорум». В рамках мероприятия состоятся десять конференций, хакатон и специализированная выставка по охране труда и развитию персонала. На площадках, как отметил Чернейко, выступят порядка 500 спикеров. В преддверии события пройдет международного молодежный форум.

Отметим, ранее в Петербурге прошла всероссийская практическая конференция. В мероприятии приняли участие заместитель главного инспектора по труду в Петербурге Игорь Беляев и руководитель Государственной инспекции труда по Ленобласти Игорь Соловьев. На конференции обсудили возможности по возмещению расходов на охрану труда за счет страховых взносов и новые требования трудового кодекса России.