Все новости

09.03.17 / 12:08 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге пройдет международный форум труда с 15 по 17 марта 2017 года

Организаторами станут правительство города и СПбГУ

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге с 15 по 17 марта 2017 года пройдет первый международный форум труда. Об этом в четверг журналистам рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко, передает корреспондент АБН.

Как сообщил чиновник, организаторами мероприятия станут правительство города и СПбГУ. Форум пройдет в конгресно-выставочном центре «Экспофорум». В рамках мероприятия состоятся десять конференций, хакатон и специализированная выставка по охране труда и развитию персонала. На площадках, как отметил Чернейко, выступят порядка 500 спикеров. В преддверии события пройдет международного молодежный форум.

Отметим, ранее в Петербурге прошла всероссийская практическая конференция. В мероприятии приняли участие заместитель главного инспектора по труду в Петербурге Игорь Беляев и руководитель Государственной инспекции труда по Ленобласти Игорь Соловьев. На конференции обсудили возможности по возмещению расходов на охрану труда за счет страховых взносов и новые требования трудового кодекса России.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017