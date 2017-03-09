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09.03.17 / 11:47 Новости / Политика / Россия и мир

В МИД Германии опасаются старта новой гонки вооружений

Глава ведомства готовится к встрече с российским коллегой

зингмар габриэль anna-news.info гонки вооруженийВ Германии считают, что Европе грозит новая гонка вооружений. Об этом глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил перед началом встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

«У нас существует озабоченность, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений», — поделился опасениями министр. Габриэль признал, что пока сложно сказать, как должны действовать европейцы, чтобы не допустить этого. Он напомнил о том, что Германия зарекомендовала себя как «надежного партнера».

Напомним, в четверг в Москве проходят переговоры Габриэля и Лаврова. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что министры «обменяются мнениями» по вопросам ситуации в Сирии, на Украине и в Ливии. Также главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить двусторонние отношения.

По материалам: tass.ru
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