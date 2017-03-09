В МИД Германии опасаются старта новой гонки вооружений Глава ведомства готовится к встрече с российским коллегой

В Германии считают, что Европе грозит новая гонка вооружений. Об этом глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил перед началом встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«У нас существует озабоченность, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений», — поделился опасениями министр. Габриэль признал, что пока сложно сказать, как должны действовать европейцы, чтобы не допустить этого. Он напомнил о том, что Германия зарекомендовала себя как «надежного партнера».

Напомним, в четверг в Москве проходят переговоры Габриэля и Лаврова. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что министры «обменяются мнениями» по вопросам ситуации в Сирии, на Украине и в Ливии. Также главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить двусторонние отношения.