Обвиняемый по делу о гибели в ДТП вице-спикера Солтана не признал вину Родные погибшего требуют 7 млн рублей в качестве моральной компенсации

Петербуржец Дмитрий Изотов, обвиняемый в гибели вице-спикера ЗакСа Петербурга Павла Солтана его жены в результате ДТП, не признал свою вину. Заседание прошло в четверг.

Подсудимый заявляет, что аварию инициировал Солтан. Родные погибшего требуют с Изотова 7 млн рублей в качестве моральной компенсации. Брат вице-спикера Александо Солтан оценил моральный ущерб в размере 1 млн рублей, приемная дочь Вероника – в 6 млн рублей.

Напомним, авария произошла вечером 14 августа прошлого года. Тогда на трассе Парголово – Огоньки столкнулись автомобили Солтана и Изотова. В результате погибли два человека, трое получили тяжелые ранения. В ноябре 2016 года одна из пострадавших – дочь Солтана – покончила с собой.