Google приобрела онлайн-сервис Kaggle Подробности сделки не раскрываются

Корпорация Google приобрела платформу Kaggle, созданную для исследователей в сфере машинного изучения и анализа данных. Об этом сообщили представители Kaggle накануне.

Подробности проведения сделки не раскрываются. Ожидается, что эта покупка поможет Google укрепить свои позиции на рынке исследования баз данных, а также увеличить количество специалистов в области развития искусственного интеллекта.

Онлайн-сервис Kaggle был запущен в 2010 году. Он служит площадкой для проведения соревнований среди ученых-исследователей и организаций машинного обучения и анализа данных. По информации Crunchbase, за время существования компания привлекала порядка $12,75 млн вложений от фондов и частных инвесторов, в том числе совладельца Mail.Ru Group Юрия Мильнера.