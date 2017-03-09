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09.03.17 / 02:56 Новости / Россия и мир

Google приобрела онлайн-сервис Kaggle

Подробности сделки не раскрываются

google

Фото: dallasnews.com

Корпорация Google приобрела платформу Kaggle, созданную для исследователей в сфере машинного изучения и анализа данных. Об этом сообщили представители Kaggle накануне.

Подробности проведения сделки не раскрываются. Ожидается, что эта покупка поможет Google укрепить свои позиции на рынке исследования баз данных, а также увеличить количество специалистов в области развития искусственного интеллекта.

Онлайн-сервис Kaggle был запущен в 2010 году. Он служит площадкой для проведения соревнований среди ученых-исследователей и организаций машинного обучения и анализа данных. По информации Crunchbase, за время существования компания привлекала порядка $12,75 млн вложений от фондов и частных инвесторов, в том числе совладельца  Mail.Ru Group Юрия Мильнера.

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