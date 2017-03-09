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09.03.17 / 14:56 Новости / Россия и мир

Северо-Кавказское МВД купит сигнальные установки за 22,5 млн рублей

Всего планируется купить 421 комплект

Фото АБН

Фото АБН

«Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» намерено купить сигнальные громкоговорящие установки за 22,509 млн рублей. Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Речь идет о 421 комплекте установок. В каждый из них должны входить микрофон, комплект креплений на автомобиль, блок управления, статоакустическая панель и паспорт на русском языке.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 марта. Первые части заявок планируется рассмотреть 31 марта. Аукцион проведут 3 апреля.

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