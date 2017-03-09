ГУИОН начал онлайн-прием заявок на техпаспорта квартир На сайте предприятия

ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) начало принимать заявки на технический паспорт на квартиру в режиме онлайн. Об этом организация сообщила в четверг.

Также на сайте ГУИОН можно заказать и оплатить отчет об оценке жилого помещения, справку об отсутствии или наличии в собственности частных жилых строений и другие услуги. Посетителям сайта также доступна возможность заказать обратный звонок для бесплатной консультации.

Отметим, ГУИОН работает с 1995 года. Предприятие занимается проектированием, консалтингом, оценкой недвижимости и сопровождением инвестиционных проектов.