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09.03.17 / 13:07 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУИОН начал онлайн-прием заявок на техпаспорта квартир

На сайте предприятия

триумф парк дома недвижимость строительствоГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) начало принимать заявки на технический паспорт на квартиру в режиме онлайн. Об этом организация сообщила в четверг.

Также на сайте ГУИОН можно заказать и оплатить отчет об оценке жилого помещения, справку об отсутствии или наличии в собственности частных жилых строений и другие услуги. Посетителям сайта также доступна возможность заказать обратный звонок для бесплатной консультации.

Отметим, ГУИОН работает с 1995 года. Предприятие занимается проектированием, консалтингом, оценкой недвижимости и сопровождением инвестиционных проектов.

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