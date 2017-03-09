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09.03.17 / 06:49 Новости / Россия и мир

Инфляция в Китае замедлилась до 0,8% в феврале

А цены на продовольственные товары увеличились на 4,3%

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае, который определяет уровень инфляции в стране, составил 0,8% в феврале. Об этом в четверг сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В то же время, цены на продовольственные товары увеличились на 4,3%, на непродовольственные – на 2,2% за отчетный период. При этом цены на потребительские товары выросли на 2,2%, а на услуги – на 2,4%.

Отметим, эти показатели не совпали с прогнозами экспертов, которые предполагали, что инфляция в феврале составит 1,7%, а цены вырастут на 7,7% из-за продолжающегося роста цен на железо и сталь. В среднем инфляция за прошедшие два месяца выросла на 1,7% год к году. По информации Национального бюро статистики, инфляция в Китае по итогам прошлого года выросла на 2,0%, в то время как по прогнозу должна была составить 3,0%. В 2017 году правительство также прогнозирует CPI на уровне 3,0%.

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