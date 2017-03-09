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09.03.17 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге запустили карту будущих станций метро и автодорог

Из Генплана и Концепции развития транспортной системы города

В Петербурге заработала карта с анализом транспортной составляющей Генерального плана города, на которой изображены будущие автомобильные дороги и станции метро. Об этом в четверг сообщил глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

На ресурсе доступны планируемые улицы, дороги и развязки из Генплана, а также слои из Концепции развития транспортной системы города (метро, пешеходные переходы). На карте также указаны участки Петербурга, где нельзя развивать транспортную сеть – городские леса и территории объектов культурного наследия.

Отметим, срок реализации действующего Генерального плана Петербурга истек в 2015 году. Новый необходимо принять в 2018 году. До 6 марта районные администрации города проводили публичные слушания по внесению изменений в документ.

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