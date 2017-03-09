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09.03.17 / 12:14 Новости / Общество / Россия и мир

Китай разработает невидимые и суборбитальные беспилотники

Сроки разработки неизвестны

китай космосКитайская корпорация CASIC приступила к разработке малозаметных дронов и дронов для использования в ближнем космосе. Об этом в четверг рассказал заместитель главы компании Вэй Иинь.

Компания планирует создать военный беспилотный дрон с применением технологии радиолокационной малозаметности. Кроме того, в CASIC планируют создать дрон для полетов в ближнем космосе.

Ранее стало известно о планах КНР разработать многоразовый космический корабль для доставки астронавтов на Луну. Корабль должен доставить четырех космонавтов. Разработка корабля станет одним из этапов китайской космической программы «Чанъэ». К 2025 году страна планирует начать освоение ресурсов на астероидах.

По материалам: chinadaily.com
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