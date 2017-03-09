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09.03.17 / 12:33 Новости / Общество / Россия и мир

Китай назвал ситуацию с правами человека в США «ужасной»

Эксперты озабочены частыми случаями стрельбы и высоким числом заключенных

стрельба в Мичигане китайКитай раскритиковал США за несоблюдение прав человека в стране. Доклад «Ситуация с правами человека в США в 2016 году» был опубликован госсоветом КНР в четверг.

Китайские эксперты обратили внимание на то, что США «указывали пальцем на ситуацию с правами человека во многих странах и выдвигали обвинения, при этом не уделяя внимания ужасной ситуации с правами человека в своей стране».

Авторы доклада пишут о 58,1 тыс. инцидентов с оружием, в частности, о 385 случаях массовых расстрелах людей. В результате погибли 15 тыс. человек, были ранены 30,6 тыс. человек.

Напомним, накануне с докладом о соблюдении прав человека выступили аналитики Государственного департамента США. Жесткой критике со стороны авторов доклада подверглась Туркмения. Властей страны обвинили в отсутствии честных выборов, безнаказанности чиновников, арестах, пытках и дискриминации граждан.

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