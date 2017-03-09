Конгресс США выделил Пентагону $578 млрд в 2017 году И ввел запрет на контракты Минобороны с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей Конгресса США одобрила план бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, в частности, выделила военному ведомству порядка $578 млрд на военные расходы. Соответствующий законопроект приняли накануне.

Однако проект предусматривает ограничение на использование этих средств для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Это условие должно соблюдаться пока российская компания не остановит поставки «летального военного оборудования Сирии», а также пока не выведет свои военные формирования с территории Крыма.

В документе отмечается, что глава Минобороны может попробовать изменить это положение при условии, если совместно с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество продуктивно для США.

Напомним, в конце 2016 года Нижняя палата Конгресса США проголосовала за введение запрета на военное сотрудничество Пентагона с министерством обороны России. Кроме того, тогда конгрессмены выделили $3,4 млрд на укрепление военных позиций НАТО в Европе.