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09.03.17 / 05:32 Новости / Россия и мир

Конгресс США выделил Пентагону $578 млрд в 2017 году

И ввел запрет на контракты Минобороны с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей Конгресса США одобрила план бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, в частности, выделила военному ведомству порядка $578 млрд на военные расходы. Соответствующий законопроект приняли накануне.

Однако проект предусматривает ограничение на использование этих средств для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Это условие должно соблюдаться пока российская компания не остановит поставки «летального военного оборудования Сирии», а также пока не выведет свои военные формирования с территории Крыма.

В документе отмечается, что глава Минобороны может попробовать изменить это положение при условии, если совместно с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество продуктивно для США.

Напомним, в конце 2016 года Нижняя палата Конгресса США проголосовала за введение запрета на военное сотрудничество Пентагона с министерством обороны России. Кроме того, тогда конгрессмены выделили $3,4 млрд на укрепление военных позиций НАТО в Европе.

По материалам: ria.ru
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