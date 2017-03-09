В Кремле не удивлены сообщениями о прослушке разговоров Путина ЦРУ Но информацию необходимо изучить

Информация о прослушке Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США российских политиков, опубликованная Wikileaks, не стала новой для Кремля. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, в Вашингтоне собственно и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц и нашего посла Кисляка, и так далее. Этого никто и не скрывает», — прокомментировал Песков публикацию. Он признал, что сообщения об этом, тем не менее, заслуживают внимания и будут изучены.

Напомним, в минувший вторник Wikileaks опубликовал 8,7 тыс. документов, касающихся слежки ЦРУ за людьми. Сотрудники спецслужб якобы использовали уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации. В организации подчеркнули, что составляет лишь 1% от всех документов, находящихся в распоряжении организации по этой теме.