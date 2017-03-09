Кафу привез на стадион на Крестовском Кубок конфедераций Дали обратный отсчет до начала чемпионата

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу привез в Петербург кубок конфедераций. Впервые спортивный трофей вынесли на новый стадион, передает корреспондент АБН.

«Это большая честь — привести сюда кубок, который я выиграл в Бразилии», сказал Кафу.

Также в четверг на стадионе на Крестовском острове торжественно открыли табличку Чемпионата мира по футболу-2018. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко, передает корреспондент АБН.

«Мы построили стадион, который стал настоящим украшением города. К празднику футбола готовится весь Петербург. Мы постарались сделать все для того, чтобы гостям стадиона было комфортно, уютно и безопасно», — сказал Полтавченко.

Генсек ФИФА Фатьма Самурра также ступила с речью. Она сказала, что давно мечтала приехать в Петеобург. «Кубок конфедераций станет тем событие, которое займет центрально место в жизни России. А Петербург станет его сердцем», — отметила футбольная чиновница. Она добавила, стадион на Крестовском стоит того, что его так долго ждали.

В церемонии открытия также приняли участие гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, актер Михаил Боярский, двукратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Кафу, российский футболист Андрей Малафеев и другие именитые гости.

Напомним, официально в эксплуатацию стадион на Крестовском был сдан в декабре. Однако, после этого на объекте продолжились строительные работы. Первое тестовое мероприятие прошло на стадион 11 февраля на стадионе. В нем приняли участие около 10 тыс. человек. Первый матч Кубка конфедераций состоится здесь 17 июня.