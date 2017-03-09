Лукашенко попросил не ограничиваться бухгалтерией в оценке отношений Беларуси с РФ По его словам, России "придется заплатить", если она не прекратит оказывать давление

В основе отношений Беларуси и России лежит не только бухгалтерия. Об этом напомнил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — сказал Лукашенко. Он признался, что поведение российского премьера и его требования относительно цены на газ удивили его.

Говоря о ситуации с российским газом, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не требует для себя низких цен. По его словам, республика лишь ждет, что «братская Россия» выполнит свою часть обязательств. В частности, сказал президент, белорусская сторона надеется на равные условия на рынке. «Все, мы больше ничего не хотим», — пояснил он.

Напомним, 7 марта в Бишеке прошла встреча глав правительств стран ЕврАзЭС. Премьеры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков снова коснулись вопроса газового спора между странами. Кобяков признался, что Минск озабочен тем, как развивается ситуация. Медведев попросил коллегу на переносить обсуждение двусторонних отношений на международные площадки.