Медведев призвал улучшить систему трудоустройства инвалидов Нужно стимулировать работодателей

Необходимо совершенствовать механизм квотирования рабочих мест для инвалидов и взаимодействовать с работодателями. Об этом в четверг заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Нужно совершенствовать сам механизм квотирования, стимулировать работодателя к тому, чтобы они принимали на работу людей с ограничениями по здоровью», — сказал глава правительства. По мнению Медведева, сейчас этот механизм не всегда учитывает квалификацию соискателей и их возможности.

Также Медведев напомнил о том, что нашедшим работу инвалидам необходимо адаптироваться на рабочем месте, воспользовавшись помощью наставника. «Вопрос о таком сопровождении должен быть отрегулирован в законодательстве», — заявил Медведев.

Напомним, в начале марта генпрокурор России Юрий Чайка обвинил российских чиновников в бездушном и безответственном отношении к инвалидам. Он сослался на жалобы в прокуратуру, федеральные ведомства, материла СМИ и результаты проверок.