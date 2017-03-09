Главы МИД стран НАТО встретятся в начале апреля в Брюсселе Программу встречи сообщат позднее

Министры иностранных дел 28 стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО) проведут заседание совета в Брюсселе 5-6 апреля текущего года. Об этом сообщили представители НАТО накануне.

Однако программа предстоящей встречи пока не разглашается. По данным организаторов, председателем заседаний выступит генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Добавим, ранее по инициативе североатлантической организации прошли телефонные переговоры начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. Тогда темой для обсуждения стал вопрос обеспечения безопасности и перспективы возобновления взаимодействия в военной сфере. Напомним, в 2014 году НАТО решило приостановить сотрудничество с Россией на фоне украинского кризиса. В 2016 году прошли три заседания Совета Россия-НАТО.