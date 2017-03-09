Минфин получит контроль над госзакупками до конца марта Туда могут перейти некоторые сотрудники МЭР

Минэкономразвития передаст функции по контролю за государственными закупками, в том числе Единой информационной системой (ЕИС) в Минфин. Об этом заявил в четверг замглавы Минэкономразвития Евгений Елин.

«Мы рассчитываем, что до конца месяца», — сказал Елин. Он пояснил, что министерство отдаст Минфину весь блок по госзакупкам, а не только контроль над ЕИС, как планировалось ранее.

По его словам, массовый переход сотрудников из одного министерства в другое не планируется. Некоторые сотрудники могут перейти в Минфин, если это потребуется.

Напомним, в декабре 2015 года президент России Владимир Путин поручил министерствам определить единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за функционирование ЕИС, а также создать при таком органе общественную экспертную комиссию. С января 2017 года все заказчики обязаны переводить конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронную форму.