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09.03.17 / 13:33 Новости / Общество / Россия и мир

Минкомсвязи планирует ввести удаленную идентификацию в банках

Пилотный проект запустят в июне

удаленную идентификациюМинкомсвязи внедрит в нескольких банках пилотный проект по удаленной идентификации клиентов. Информация об этом появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобные системы уже используются некоторыми банками, однако логин и пароль, выдаваемый банком, не является универсальным. Минкомсвязи планирует ввести удаленную идентификацию во всех банках после однократного подтверждения личности.

В ходе проекта будет задействована единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователи смогут открывать счета, вклады и совершать другие банковские операции через интернет в любом банке.

Пилотный проект будет запущен в июне 2017 года и продлится до июня 2018. Оператором системы станет «Ростелеком».

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