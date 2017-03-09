Минкомсвязи планирует ввести удаленную идентификацию в банках Пилотный проект запустят в июне

Минкомсвязи внедрит в нескольких банках пилотный проект по удаленной идентификации клиентов. Информация об этом появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобные системы уже используются некоторыми банками, однако логин и пароль, выдаваемый банком, не является универсальным. Минкомсвязи планирует ввести удаленную идентификацию во всех банках после однократного подтверждения личности.

В ходе проекта будет задействована единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователи смогут открывать счета, вклады и совершать другие банковские операции через интернет в любом банке.

Пилотный проект будет запущен в июне 2017 года и продлится до июня 2018. Оператором системы станет «Ростелеком».