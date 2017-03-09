Московская биржа открылась снижением ММВБ - 2 001,91, РТС - 1 072,87

Московская биржа в четверг открылась снижением индексов. По фиксингу на 10:11 ММВБ опустился 1,13% до 2 001,91. РТС упал на 2,24% и составил 1 072,87.

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова называет внешний фон перед открытием торгов на российских площадках негативным. «Ближайший фьючерс на нефть Brent на днях опускался к $53 за баррель и в настоящий момент торгуется вблизи нижней границы среднесрочного коридора $52-58 за баррель, в районе $53.5 за баррель», — напоминает Соснова. Она объясняет это сообщениями о росте коммерческих запасов нефти в США, ростом добычи там углеводородов. Также, отмечает Соснова, США могут начать разведку и добычу нефти и газа в обширных районах Мексиканского залива.