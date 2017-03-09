Число нелегалов из Мексики сократилось на 40% при Трампе В феврале на границе задержали 18 тыс. человек

Число нелегальных мигрантов, пересекающих сухопутную границу США со стороны Мексики, сократилось на 40% за первый месяц у власти президента США Дональда Трампа. Такие данные следуют из отчета Погранично-таможенной службы страны, опубликованном накануне.

По данным документа, всего за февраль было остановлено 18,7 тыс. человек, незаконно пересекающих юго-восточную границу страны. При этом в январе было задержано 31,5 тыс. нелегалов.

Пограничная служба связывает эту статистику с тем, что люди опасаются новой иммиграционной политики президента США. Одновременно таксу за свои услуги повысили контрабандисты-проводники: в некоторых горных районах цена поднялась с $3,5 тыс. до $8 тыс.

Напомним, в начале марта глава США подписал новый иммиграционный указ, ограничивающий на 90 дней въезд на территорию страны граждан шести государств. Также он приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев в США. Кроме того, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой. Ее стоимость оценивается в более чем $21 млрд.