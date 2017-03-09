Новым послом США в России может стать экс-глава штата Юта Якобы он уже дал свое устное согласие

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману должность посла США в России. Об этом накануне сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, экс-глава Юты уже дал свое устное согласие. Ожидается, что теперь Вашингтон должен официально объявить о выдвижении его кандидатуры и утвердить ее в Сенате Конгресса США.

Напомним, в начале марта ряд СМИ уже сообщал о возможном назначении Хантсмана главой американского посольства в России. Тогда Белый дом официально не прокомментировал ситуацию. Джон Хантсман был главой штата Юта с 2005 по 2009 годы. Затем, до 2011 года находился с дипломатической миссией США в Китае.