Все новости

09.03.17 / 03:31 Новости / Политика / Россия и мир

Новым послом США в России может стать экс-глава штата Юта

Якобы он уже дал свое устное согласие

Джону Хантсману

Фото: Emmanuel Dunand/AFP

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману должность посла США в России. Об этом накануне сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, экс-глава Юты уже дал свое устное согласие. Ожидается, что теперь Вашингтон должен официально объявить о выдвижении его кандидатуры и утвердить ее в Сенате Конгресса США.

Напомним, в начале марта ряд СМИ уже сообщал о возможном назначении Хантсмана главой американского посольства в России. Тогда Белый дом официально не прокомментировал ситуацию. Джон Хантсман был главой штата Юта с 2005 по 2009 годы. Затем, до 2011 года находился с дипломатической миссией США в Китае.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017